9h20 : Jean-Michel Blanquer persiste et signe sur le fait que l’école n’est pas dangereuse pour les enfants

Interrogé sur RTL, le ministre de l’Education nationale maintient qu’il y a « beaucoup plus de brassages dans la vie personnelle des enfants que pendant le temps scolaire » et que l’incidence exceptionnelle chez les enfants (catégorie d’âge avec l’incidence la plus haute en France) s’explique par le fait que les enfants sont testés trois fois plus que les adultes.