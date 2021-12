Le gouvernement tente de calmer les peurs autour du variant Omicron. Celui-ci est « manifestement plus contagieux, manifestement pas plus dangereux » que le variant Delta a ainsi déclaré lundi Olivier Véran.

Le ministre de la Santé a également estimé que « la conjugaison de la vaccination de rappel et du ressaisissement des gestes barrières », notamment, avait déjà « donné une impulsion favorable par rapport à l’épidémie ». Il s’exprimait aux côtés du Premier ministre Jean Castex à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire

Une moyenne quotidienne de plus de 42.000 cas

Le rebond de l’épidémie reste essentiellement le fait du variant Delta, même si la détection en France de premiers cas du variant Omicron inquiète les autorités sanitaires. D’autant plus que cette cinquième vague se traduit par une nette dégradation des indicateurs, avec une moyenne de plus de 42.000 cas sur sept jours lundi, contre moins de 7.000 il y a un mois. Et pour conséquence plus de 12.000 patients hospitalisés, le double d’il y a un mois.

Olivier Véran a donc averti que si le variant Omicron « se met à circuler beaucoup, on aurait des contaminations plus importantes encore qu’avec le variant actuel, ce qui veut dire que, proportionnellement, on finirait par avoir quand même beaucoup de formes graves ». Les autorités sanitaires ne veulent ainsi pas d'« une vague dans la vague », a poursuivi le ministre, « donc on freine ce variant, on l’empêche de diffuser partout où il apparaît sur le territoire, on fait du "contact tracing", on isole, on fait des bulles (…) on gagne du temps ». Vingt-cinq cas sont désormais confirmés sur le territoire, selon le dernier bilan officiel des autorités sanitaires.