7h57 : Deux fois plus d’arrêts maladie dus au Covid en un an

En 2021, 12 % des arrêts de travail étaient liés au Coronavirus contre 6 % en 2020, selon le baromètre annuel de l’absentéisme de Malakoff Humanis. Les arrêts pour troubles psychologiques ou épuisement professionnel ont aussi progressé sur un an, de 15 à 17 % du total.

A l’inverse, les absences pour maladies ordinaires (grippe, rhume etc.) ont reflué à 25 % du total, contre 30 % en 2020. Tous motifs confondus, 38 % des salariés se sont vus prescrire un arrêt de travail au cours des douze mois précédant l’étude. C’est 2 % de plus qu’en 2020, mais en dessous des 40 % systématiquement franchis entre 2016 et 2019, avant l’irruption du Covid.