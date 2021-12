Le nombre de cas confirmés du nouveau variant Omicron du virus responsable du Covid-19 a bondi à 183 dimanche au Danemark, ont annoncé les autorités sanitaires, qualifiant l’évolution d'« inquiétante ». Jusqu’à présent, le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies totalisait 182 cas dans toute l’Union européenne, plus la Norvège et l’Islande.

Au dernier pointage vendredi, le Danemark n’avait que 18 cas confirmés et 42 cas suspects, selon les données de l’institut public SSI. Le pays nordique est un des plus en pointe en matière de séquençage en Europe, lui permettant de détecter davantage de cas et plus rapidement, sans que cela signifie que la contagion y soit plus forte qu’ailleurs.

Des cas sans rapport avec des voyageurs

« Nous observons une hausse préoccupante du nombre de cas d’infections par l’Omicron au Danemark », a souligné le directeur du SSI, Henrik Ullum, dans un communiqué. « Il y a désormais des chaînes de contagion où le variant est détecté chez des gens qui ne sont pas partis en voyage ou été en contact avec des voyageurs », souligne-t-il.

L’institut travaille « intensément » pour accélérer encore les résultats rapides de tests de laboratoire, afin que les institutions sanitaires puissent tracer les chaînes de contamination « le plus vite possible », ajoute le responsable sanitaire. « Le temps que nous gagnons, nous devons l’utiliser pour vacciner le plus de gens possible. Une immunité importante donne plus de solidité à notre société, si la contamination à l’Omicron se poursuit », plaide-t-il.