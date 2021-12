Le risque d’attraper une nouvelle fois le Covid-19 est accru avec le variant Omicron, selon une étude menée par des scientifiques sud-africains, fournissant une première indication que ce variant est davantage capable de contourner l’immunité acquise par une infection que les variants précédents. Ces travaux se fondent sur l’analyse de 35.670 réinfections identifiées chez près de 2,8 millions d’individus ayant été testés positifs en Afrique du Sud.

Entre le 1er et le 27 novembre, le risque de réinfection constaté était trois fois supérieur par rapport aux vagues liées aux variants Bêta et Delta. « Le variant Omicron est associé à une capacité substantielle d’échapper à l’immunité d’une infection préalable », conclut l’étude, rendue disponible jeudi sur le site de pré-publication medRxiv, mais qui n’a pas été encore vérifiée par des pairs.

« Nous n’avons pas d’information sur le statut vaccinal des individus dans nos données, et donc nous ne pouvons pas en tirer de conclusion sur la capacité d’Omicron à échapper à l’immunité induite par les vaccins », a toutefois averti sur Twitter Juliet Pulliam, de l’université sud-africaine Stellenbosch, et auteure principale de l’étude.

