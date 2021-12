Pas simple de suivre. Avec l’arrivée de la cinquième vague de Covid-19, la campagne de rappel a été nettement accélérée. Et les directives ont beaucoup changé en peu de temps. Olivier Véran a annoncé jeudi dernier qu’au lieu d’attendre six mois, on peut désormais faire son rappel de vaccin cinq mois après sa dernière dose. Mais que faire si vous avez été infecté(e) entre-temps ?

Pass sanitaire et vaccination des enfants fragiles

Autre modification : pour tous les adultes – et plus seulement les plus de 65 ans –, à partir du 15 janvier, si vous n’avez pas fait votre rappel sept mois après votre dernière dose, votre pass ne sera plus valable. Qu’en est-il pour les 12-18 ans ?

Enfin, la HAS a recommandé mardi la vaccination pour les enfants fragiles. Mais qui rentre dans cette catégorie ? Peuvent-ils se faire vacciner dès demain ?

Vous avez des questions sur la vaccination contre le Covid-19 et la campagne de rappel ? Posez-les nous et nous tenterons d’y répondre.