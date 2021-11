Plus de 20.000 personnes bloquées au Maroc ont été rapatriées en France à bord de vols spéciaux depuis la décision de Rabat de fermer ses frontières aériennes avec l’Hexagone en raison de la reprise de la pandémie de Covid-19​, a-t-on appris mardi de source diplomatique française.

Parmi les passagers rapatriés depuis vendredi figurent une majorité de touristes mais également des hommes d’affaires et des « semi-résidents », qui partagent leur lieu d’habitation entre le Maroc et la France, a précisé cette source.

Les vols suspendus depuis le 25 novembre

Rabat a décidé le 25 novembre, avant l’apparition du nouveau variant Omicron, de suspendre « jusqu’à nouvel ordre » les vols réguliers à destination et en provenance de France du fait de la recrudescence de l’épidémie.

Des vols spéciaux, soumis à l’autorisation des autorités marocaines, ont été organisés pour les personnes n’ayant pas pu rentrer en France. Les compagnies Air France et Transavia ont ainsi mis en place des vols spéciaux au départ du Maroc depuis vendredi, et la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) en a programmé à destination de la France à compter de ce mardi et jusqu’au 6 décembre. La France est de loin le premier partenaire économique du Maroc : plus de 1,3 million de Marocains vivent en France et près de 80.000 Français résident au Maroc.

Plus de 2.300 touristes belges coincés

Par ailleurs, la compagnie aérienne low cost TUIfly a annoncé qu’elle allait opérer 18 vols spéciaux entre le 1er et le 5 décembre pour rapatrier quelque 2.377 touristes belges encore coincés sur le territoire marocain, selon un communiqué.

Depuis lundi minuit, tous les vols directs de passagers à destination du Maroc sont suspendus, pour deux semaines, « afin de préserver les acquis du Maroc dans la lutte contre la pandémie ».