Son cas avait motivé la suspension, en juillet dernier, des travaux sur les prions dans les laboratoires publics français. Un agent retraité d’un laboratoire toulousain qui avait travaillé sur les prions est mort le 4 novembre de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MJC), une des maladies à prions plus connue sur le nom de « maladie de la vache folle ». Dévoilée d’abord par la CGT puis par Le Monde, la triste nouvelle a été confirmée ce mardi à l’AFP par l’Institut national de recherches pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ( INRAE) qui possède une unité mixte de recherche avec l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT) dans laquelle le retraité était employé.

La MJC est rare et se caractérise par une dégénérescence rapide et fatale du système nerveux central. Elle peut être d’origine sporadique (aléatoire), la forme la plus fréquente, d’origine génétique ou enfin infectieuse à la suite d’une contamination.

Une enquête interne dans le laboratoire

La période de suspension de recherches sur les prions a été prolongée en octobre jusqu’à la fin de l’année. Elle doit permettre aux laboratoires de réévaluer l’ensemble de leurs mesures de sécurité, ainsi qu’à une mission d’inspection de rendre ses recommandations sur le sujet.

Une enquête interne au laboratoire commun INRAE-ENVT a été menée pour rassembler les éléments sur les conditions de travail et les sources possibles d’exposition de cet agent à la retraite, précise l’INRAE. Son décès est le deuxième du genre. Une assistante ingénieure, qui s’était blessée en 2010 au cours d’une expérimentation, est morte des suites de la maladie en 2019.