Une semaine après le feu vert de l’Agence européenne des médicaments (EMA), la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé l’ouverture de la vaccination contre le coronavirus pour les enfants âgés de 5 à 11 ans présentant un risque de faire une forme grave de la maladie, et attend de nouveaux éléments pour un élargissement éventuel à tous les enfants, a-t-elle expliqué dans un avis rendu ce mardi.

« La Haute Autorité de santé rend un premier avis sur la vaccination des enfants de cette classe d’âge et la recommande pour tous ceux qui présentent un risque de faire une forme grave de la maladie et de décéder et pour ceux vivant dans l’entourage de personnes immunodéprimées ou vulnérables non protégées par la vaccination », peut-on lire dans le communiqué de la HAS. ​

Le 25 novembre, l’Agence européenne des médicaments (EMA) avait donné son feu vert à la vaccination, avec Pfizer, des enfants âgés de 5 à 11 ans. Hors du continent européen, le vaccin de Pfizer a déjà été approuvé pour les enfants de 5 à 11 ans dans certains pays, dont les Etats-Unis, Israël et le Canada