Le nouveau variant du coronavirus est officiellement en France. Un cas positif au variant Omicron a été identifié sur l’île de La Réunion, a annoncé ce mardi un chercheur de l’Unité mixte de recherche processus infectieux en milieu insulaire tropical (PIMIT).

Le patient testé positif est « un homme de 53 ans » qui a voyagé au Mozambique et « a fait escale en Afrique du Sud » avant de venir à La Réunion, a précisé le microbiologiste Patrick Mavingui sur les ondes de Réunion la 1ere.

Douleurs musculaires et fatigue

Placé à l’isolement ainsi que son entourage, « l’homme souffre de douleurs musculaires et de fatigue », a déclaré le scientifique. La PIMIT a été mobilisée « en urgence » dimanche soir, « pour le séquençage de six tests », a précisé le microbiologiste. « Les résultats sont arrivés il y a quelques heures (…) il y a un cas positif ». Les cinq autres prélèvements sont par contre négatifs. Les autorités sanitaires aux niveaux local et national ont immédiatement été averties, a précisé Patrick Mavingui.

Cette information intervient alors que le ministère de la Santé a indiqué dimanche qu’il « surveille avec une attention particulière les territoires ultramarins de La Réunion et Mayotte qui sont en lien direct ou indirect avec (les sept) pays » d’Afrique Australe avec lesquels les liaisons aériennes ont été suspendues depuis vendredi. Dimanche, le ministre de la Santé, Olivier Véran avait annoncé que huit cas « possibles » de porteurs du variant Omicron avaient été détectés en France.