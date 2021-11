C’est l’homme qui a mené les recherches sur le vaccin d’Oxford/AstraZeneca contre le coronavirus. Le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, a affirmé à la BBC ce samedi qu’un nouveau sérum pourrait être développé « très rapidement » contre le variant Omicron.

Il est « extrêmement improbable » que ce nouveau variant se propage fortement au sein de la population vaccinée, « comme nous l’avons vu l’année dernière » avec le variant Delta. Mais si c’était le cas, « il serait possible d’agir très rapidement », car « les processus de mise au point d’un nouveau vaccin sont de mieux en mieux huilés ». Il estime cependant que les vaccins actuels devraient fonctionner contre la nouvelle souche jugée « préoccupante » par l’OMS, mais que cela ne serait certain que dans les semaines à venir.

Des cas en Allemagne, en Belgique…

Aucun cas du variant Omicron n’a pour le moment été détecté au Royaume-Uni, l’un des pays d’Europe les plus endeuillés par le virus avec plus de 144.500 morts. Le gouvernement a cependant annoncé jeudi de sévères restrictions pour les passagers en provenance de six pays africains, dont l’ Afrique du Sud, où le variant a été détecté pour la première fois.

En Europe, un cas lié au variant Omicron a pour le moment été découvert en Belgique et un autre en Allemagne. Une soixantaine de personnes testées positives à leur retour d’Afrique du Sud inquiètent aussi les Pays-Bas, sans toutefois qu’il soit pour le moment confirmé qu’elles portent le nouveau variant. Ce dernier a aussi été identifié au Malawi, en Israël sur une personne venue du Malawi, au Botswana et à Hong Kong.

Les fabricants de vaccins confiants

Dans un communiqué, AstraZeneca a déclaré avoir « développé, en étroite collaboration avec l’Université d’Oxford, une plate-forme vaccinale qui nous permet de répondre rapidement aux nouvelles variantes qui peuvent apparaître ». La société pharmaceutique britannique a annoncé qu’elle « menait déjà des recherches dans les endroits où le variant a été identifié ».

Les fabricants de vaccins Pfizer/BioNTech, Moderna ​et Novavax se sont également déclarés confiants dans leur capacité à combattre la souche Omicron.