Une nouvelle ruée sur Doctolib. Trois millions de rendez-vous de vaccination contre le Covid-19 ont été pris depuis l’ annonce, jeudi, de l’extension de la campagne de rappel à l’ensemble de la population adulte, indique Olivier Véran sur Twitter. « Ce samedi, la vaccination de rappel s’ouvre à tous dès 18 ans », rappelle le ministre de la Santé.

« 19 millions d’entre nous sont d’ores et déjà éligibles », peut-on lire sur son compte Twitter.

Ce samedi, la vaccination de rappel s’ouvre à tous dès 18 ans.

19 millions d’entre nous sont d’ores et déjà éligibles et pourront se faire vacciner chez leur pharmacien, leur médecin ou en centre.

3 millions de rdv ont été pris depuis jeudi.

Ne baissons pas la garde ! – Olivier Véran (@olivierveran) November 27, 2021

Plus de 6 millions de Français ont fait leur rappel

Avant jeudi, le rappel ne concernait que les plus de 65 ans, les personnes à risques de forme grave et les soignants. A ce jour, plus de 6 millions de personnes en France se sont fait administrer une dose de rappel, le plus souvent une troisième injection.

Vendredi matin, la plateforme de réservation de rendez-vous médicaux Doctolib avait fait état de plus d’1,2 million de rendez-vous réservés depuis la prise de parole d’Olivier Véran la veille. Un afflux comparable avait déjà été constaté en juillet après l’annonce de la mise en place du pass sanitaire. Dans la semaine qui avait suivi l’allocution estivale d’Emmanuel Macron, Doctolib avait enregistré 4,3 millions de rendez-vous, et le nombre d’injections avait culminé à près de 4,8 millions.