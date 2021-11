Le variant Omicron inquiète. Le risque est « élevé à très élevé » que le nouveau variant du Covid-19, détecté à l’origine en Afrique du Sud, se répande en Europe, a déclaré vendredi soir l’agence de santé de l’UE.

Dans un rapport d’évaluation des risques, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) estime que « le niveau général de risque pour l’UE et l’EEE (Espace économique européen) associé au variant Omicron du SARS-CoV-2 est jugé élevé à très élevé ». Hormis l’Afrique du Sud, Omicron a été détecté au Malawi, en Israël sur une personne venue du Malawi, à Hong Kong et en Belgique, pays membre de l’UE.