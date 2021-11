Les Français ne sont pas égaux face à ce que le gouvernement appelle « la reprise épidémique », autrement dit la 5e vague de l’épidémie de coronavirus. Même dans les Hauts-de-France, certains territoires sont davantage touchés que d’autres, à l’instar du Nord où le taux d’incidence atteint 271,8 cas pour 100.000 habitants alors que la Somme et l’Oise sont autour de 140. Quoi qu’il en soit, le seuil d’alerte est largement dépassé partout et l’Agence régionale de santé (ARS) souligne une tendance à la hausse dans les cinq départements de la région.

Au niveau des Hauts-de-France, le taux d’incidence enregistré la semaine dernière était de 193 cas pour 100.000 habitants, soit « une augmentation de 57 % par rapport à la semaine précédente », détaille l’ARS en s’appuyant sur les chiffres de Santé publique France. Une situation qui préoccupe l’autorité de santé d’autant plus que ce taux est désormais plus élevé que celui atteint lors du pic de la 4e vague de l’épidémie, en septembre dernier.

Le sport et les loisirs en intérieur dans le viseur

L’analyse des chaînes de contamination a permis à l’ARS de dresser plusieurs constats. En premier lieu, une baisse de la vigilance sur le respect des gestes barrière et des mesures d’isolement, tant dans la sphère privée que professionnelle. Ainsi, le directeur général de l’ARS Hauts-de-France, et le préfet de la région « appellent chaque habitante et habitant de la région à maintenir la vigilance et la responsabilité dont ils ont fait preuve depuis le début de l’épidémie ».

L’autre constat concerne les « situations et comportements propices aux contaminations ». Selon l’ARS, on risque davantage d’attraper le coronavirus lors d’activités sportives en intérieur, d’activités artistiques ou de loisir en intérieur ou lors de rassemblements ou évènements associatifs concernant notamment les seniors. En revanche, selon l’Académie de Lille, les établissements scolaires sont encore relativement épargnés même si, là encore, les chiffres sont à la hausse. Les données, arrêtées jeudi, font état d’une école fermée sur 3.819 établissements (écoles, collèges et lycées). On dénombre tout de même 667 classes fermées, 1.317 élèves (sur 800.000) et 103 personnels (sur 70.505) contaminés.