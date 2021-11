Un Londonien reçoit le premier œil au monde imprimé en 3D

Un patient londonien doit devenir jeudi le premier au monde à se voir implanter une prothèse oculaire réalisée par imprimante 3D, a indiqué l’hôpital de la capitale britannique qui réalise l’intervention.

Steve Verze « sera la première personne au monde à recevoir un œil imprimé en 3D et entièrement créé numériquement », a indiqué le Moorfields Biomedical Research Centre dans un communiqué.

Le recours à l’impression 3D devrait permettre de réduire de moitié les délais de fabrication de ce faux œil, d’environ six semaines actuellement, tout en réalisant des implants plus réalistes, a-t-il précisé.

« J’ai besoin d’une prothèse depuis que j’avais 20 ans, et je me suis toujours senti complexé à ce propos », a confié le patient, Steve Verze, un ingénieur londonien quadragénaire.

« Quand je pars de chez moi, je me regarde souvent une deuxième fois dans le miroir, et je n’aime pas ce que je vois », a-t-il ajouté. « Ce nouvel œil », qu’il a pu déjà essayer précédemment en novembre, « est fantastique et (…) cela ne peut aller que de mieux en mieux ».

