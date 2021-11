L’impression de remonter le temps. Un nouveau variant du Covid-19 a été détecté en Afrique du Sud, ont annoncé ce jeudi des scientifiques. « Nous avons malheureusement détecté un nouveau variant qui constitue une source de préoccupation (dans le pays) », a ainsi déclaré le virologue Tulio de Oliveira, lors d’une conférence de presse.

L’Afrique du Sud est officiellement le pays africain le plus touché par le virus : elle compte près de 2,93 millions de cas et plus de 89.500 décès. A ce jour, 41 % des adultes éligibles ont reçu au moins une dose de vaccin​, et 35 % sont totalement vaccinés.