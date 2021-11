La France n’échappera pas au rebond de l’épidémie de coronavirus qui frappe l’Europe depuis plusieurs semaines. Olivier Véran a affirmé ce mardi que le gouvernement allait annoncer « 30.000 cas de Covid-19 sur les dernières 24 heures ». « C’est une hausse très importante des contaminations qui atteste, si c’était nécessaire, que nous sommes bien hélas dans une cinquième vague épidémique », a affirmé le ministre de la Santé lors d’une séance de Question au gouvernement à l’Assemblée relayée par BFMTV.

Olivier Véran (@olivierveran): "Aujourd’hui, on va annoncer 30.000 cas de Covid-19 sur les dernières 24 heures" pic.twitter.com/CCf9VmK3M6 — BFMTV (@BFMTV) November 23, 2021

Pour le ministre, « il est donc urgent de se vacciner et de recevoir son rappel ». Ce dernier a tenu à assurer que « la logistique suivra », précisant que plus de mille centres de vaccination étaient encore ouverts sur le territoire national. Alors que « six millions de Français » éligibles à la vaccination n’ont pas encore été vaccinés, Olivier Véran a glissé que « la campagne de rappel pourrait être amenée à s’étendre prochainement ».