Face à la flambée des infections de Covid-19, l’Allemagne durcit le ton et notamment envers les personnes non-vaccinées. A l’issue d’une réunion de crise ce jeudi, Angela Merkel a annoncé la généralisation de restrictions spécifiques pour ces citoyens, comme leur exclusion de certains lieux publics. "Nous avons besoin de mettre rapidement un frein à la hausse exponentielle" des nouvelles infections et de l’occupation des lits en soins intensifs, a-t-elle déclaré alors que le nombre de nouvelles infections a bondi de 65.371 en 24 heures.

La règle dite du « 2G », qui autorise seulement les vaccinés («geimpfte ») et les guéris («genesene ») à accéder à des lieux publics comme des restaurants ou salles de concert sera appliquée dès que le seuil d’hospitalisation dépasse trois malades du Coronavirus pour 100.000 habitants, a déclaré la chancelière sortante. La règle s’appliquera par conséquent dans la majorité des régions du pays. Seulement 67,8 % de la population est complètement vaccinée en Allemagne, selon les derniers chiffres du RKI.

La vaccination obligatoire pour le personnel des hôpitaux

Alors qu’il s’était jusqu’ici refusé à envisager l’obligation de vaccination pour certaines catégories professionnelles, le gouvernement d’Angela Merkel va rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour le personnel « des établissements hospitaliers, de soins ou des maisons de retraite ». Cependant, le calendrier d’application de cette mesure est encore flou. « Nous devons protéger les groupes les plus vulnérables », ont déclaré les chefs des régions dans une déclaration commune, afin de justifier cette décision.

Récemment, au moins 11 personnes âgées sont décédées, et plusieurs ont été infectées dans un centre de soin dans le Brandebourg, où seulement la moitié des soignants était vaccinée. L’accès aux centres de soins ou maison de retraite pour les visiteurs et les personnels soignants ne sera accordé que sur présentation d’un test de moins de 24 heures, y compris pour les personnes vaccinées ou guéries.

Les écoles restent ouvertes

D’autre part, lorsque le seuil d’hospitalisation dépasse la valeur de six, les vaccinés et les guéris devront, en plus de leur certificat, avoir un test négatif pour accéder à une liste d’établissements. Des fermetures de magasins, restaurants ou bars dans les régions ne sont pas exclus en dernier recours.

En revanche les écoles resteront ouvertes, mais les élèves soumis à des tests réguliers. Les responsables ont aussi décidé un retour massif au télétravail partout où cela est possible et une obligation de pass sanitaire dans les transports et sur le lieu de travail. La vaccination a vocation à devenir obligatoire pour les footballeurs professionnels, ont encore annoncé les responsables allemands.