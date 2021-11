La reprise épidémique se fait de plus en plus sentir en France. Selon les chiffres publiés par Santé publique France, le taux d’incidence enregistré sur la semaine de 6 au 12 novembre dépasse les 100 cas pour 100.000 habitants. Ce seuil n’avait pas été atteint depuis mi-septembre.

Si on ne parle pas encore de flambée des cas comme dans d’autres pays européens comme la Russie ou l'Allemagne, il est clair que ce chiffre a considérablement augmenté en peu de temps. En effet, sept jours plus tôt, selon les chiffres relevés entre le 30 octobre et le 5 novembre par Santé publique France, le taux d’incidence n’était qu’à 73 pour 100.000 habitants.

Mardi dernier, Olivier Véran avait assuré lors d’une prise de parole télévisée que la situation ressemblait « clairement au début d’une cinquième vague ». Le gouvernement a depuis mis en place diverses mesures pour tenter de ralentir la propagation du virus et éviter une submersion des hôpitaux. Ces dernières 24 heures, 631 malades du Covid-19 ont dû être hospitalisées portant le nombre total à 7.361, dont 1.257 en soin critique.