Des cas qui remontent, une nouvelle vague en Europe, et toujours 11,1 % des Français éligibles qui n’ont pas reçu la moindre dose. Face à cette crainte, le Premier ministre Jean Castex a exhorté ce vendredi à Montpellier à « une mobilisation générale autour de la vaccination » face à la reprise de l’épidémie de Covid-19 en France, appelant les personnes concernées à « recourir à la troisième dose ». « On n’est pas sorti de l’épidémie, ni en France ni ailleurs, l’heure n’est pas venue de baisser la garde », a aussi souligné le chef du gouvernement, en rappelant que « même si ça n’est pas une explosion, 80 départements connaissent une reprise légère mais réelle ».

« Le projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, qui doit être adopté de manière définitive aujourd’hui, nous donne les armes pour continuer à combattre cette épidémie dans les prochains mois », s’est-il félicité, précisant qu’il « autorise à agir » selon « trois principes que nous avons collectivement appris », « le pragmatisme, la proportionnalité des mesures et la transparence ».

Tour de France du Ségur de la Santé

Le Premier ministre a donc appelé « à la mobilisation générale autour de la vaccination », avec notamment la troisième dose pour les personnes concernées, notamment les plus de 65 ans. Interrogé sur les pistes favorisant la vaccination dont celle d’un pass sanitaire impliquant une troisième dose de vaccin, Jean Castex a répondu : « Nous réfléchissons à celle du pass sanitaire sans doute plus que la piste de la vaccination obligatoire pour les plus de 65 ans ». Il a promis une « réponse bientôt ».

Après Dijon le 19 octobre, le chef de gouverment a poursuivi au CHU de Montpellier son tour de France, détaillant en régions les investissements dans les hôpitaux et Ehpad promis dans une enveloppe globale de 19 milliards d’euros négociée lors du Ségur de la Santé.

« En Occitanie, nous investirons dans ce secteur 1,6 milliard d’euros sur 10 ans », soit « 1,4 milliard pour construire les établissements de santé de demain, et 200 milions pour contruire les ehpad de demain », a annoncé Jean Castex en présence de la présidente (PS) de la région Carole Delga. L’Etat accompagnera le CHU de Montpellier à hauteur de 250 millions d’euros, dont 20 millions de reprise de dettes, a également fait savoir le Premier ministre.