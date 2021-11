​Si on vous dit libido débordante, quête de plaisir, jeux SM et vibromasseur, peut-être vous souviendrez-vous d’une scène de Fifty shades of Grey, la romance érotique adaptée au cinéma. Peut-être aussi vous rappellerez-vous avec délice de votre dernière soirée coquine. En revanche, vous visualiserez sans doute moins un couple de seniors kiffer avec un sextoy ou une septuagénaire au chignon argent sortir un stimulateur clitoridien du tiroir de sa table de chevet. Pourtant, avant d’être seniors, les plus âgés d’entre nous ont aussi eu une vie sexuelle. Et pour beaucoup, l’avancée dans l’âge ne signe pas la fin d’une sexualité épanouie.

Alors, à l’occasion ce jeudi de la Journée internationale du sextoy, 20 Minutes se pose une question. Y a-t-il un âge, ou plutôt une limite d’âge, pour prendre son pied avec ces jouets ? Entre découverte de son corps, bien-être sexuel et psychologique et bienfaits anatomiques, les sextoys pourraient bien être encore plus indiqués pour les seniors que pour les plus jeunes.

Le « silver sex » tabou

Pourtant, dans l’opinion, imaginer des grands-parents sexuellement épanouis est quasi impossible. La « silver sexualité » ne peut être une réalité, elle ne peut être qu’une chimère. « La sexualité génitale chez les seniors est un grand tabou dans notre société, qui s’imagine qu’en avançant dans l’âge, ces hommes et ces femmes ont une sexualité davantage affective, émotionnelle. Une sexualité qui se limite aux caresses et à ce que certains appellent les "préliminaires", en tout cas à des pratiques qui ne sont pas de l’ordre du génital », décrypte le Dr Patrick Papazian, médecin sexologue et coauteur des ouvrages Chouchoutez votre vagin (éd. Larousse) et Prostate (éd. de l’Opportun).

« Le tabou de l’âge est bien ancré, confirme Patrick Pruvot, fondateur de la marque Passage Du Désir, l’enseigne française de "love stores". Si la sexualité est devenue un sujet de conversation que l’on aborde assez librement, pour autant, une grand-mère n’avouera pas forcément à sa petite-fille qu’elle a acheté un sextoy, alors que l’inverse pourrait se vérifier ». Or, « une proportion importante de seniors, seuls ou en couple, ont une sexualité génitale active, au même titre que les plus jeunes, indique le Dr Papazian. Il faut donc arrêter de les infantiliser en les faisant régresser au stade d’êtres asexuels, simplement parce qu’on n’arrive pas à imaginer qu’ils puissent avoir une sexualité "crue" comme n’importe quel adulte ».

Un effet « libérateur »

D’ailleurs, les enquêtes le démontrent, il n’y a pas de limite d’âge pour apprécier sa vie sexuelle. Selon une enquête réalisée en septembre 2019 par l’Observatoire des seniors, « 45,6 % sont pleinement satisfaits de leurs relations sexuelles ». Et plutôt ouverts à l’idée de se donner du plaisir grâce aux sextoys, puisque 38 % des femmes seniors interrogées affirment qu’il est plus facile d’atteindre l’orgasme grâce à un compagnon à piles.

Ainsi, Eliane*, la soixantaine épanouie, a aujourd’hui une sacrée collection de sextoys. C’est pourtant sur le tard, après son divorce, que la sexagénaire découvre les jouets pour adultes et les sensations qu’ils procurent. « Durant nos trente ans de mariage, j’ai eu une sexualité épanouie mais conventionnelle, décrit-elle. Pas vraiment un terrain de jeu où il m’était possible de laisser libre cours à mes envies et fantasmes. C’est une fois célibataire, bien après ma ménopause, que j’ai vraiment exploré ma sexualité et acheté mes premiers sextoys. Et j’en ai fait très bon usage ! » Une collection qu’elle n’a pas hésité à utiliser lorsqu’elle a fait de nouvelles rencontres. « Découvrir seule, avec mes sextoys, ce qui me procurait le plus de plaisir a été très libérateur : quand on sait ce qu’on aime et ce qu’on veut, cela ne laisse aucune place à la gêne ou au tabou avec les autres. C’est à partir de ce moment-là que ma sexualité est devenue plus épanouissante que jamais ».

« Contrairement aux idées reçues, il y a moins de tabous chez les seniors, approuve Patrick Papazian. Notamment chez les femmes, qui se sentent affranchies de nombreuses contraintes : plus de règles, plus d’enfants à élever, c’est pour elles une période de découverte et d’exploration. Et là, les sextoys arrivent à point nommé ». Et ça marche aussi en couple. « Quand on a partagé des décennies de vie commune et une vie sexuelle ronronnante, essayer des sextoys est un moyen ludique de pimenter les choses », poursuit le sexologue. Ce sont d’ailleurs « souvent les femmes qui font la démarche d’acheter un accessoire coquin pour relancer le désir dans le couple », observe Patrick Pruvot dans ses enseignes.

Des bienfaits multiples

« De plus en plus en consultation, la question de l’utilisation des sextoys est régulièrement abordée par des patients plus âgés, note le Dr Papazian. Au-delà du jouet, on est sur des objets aux bienfaits multiples. Ils peuvent rendre de vrais services, aussi bien pour explorer son corps et comprendre le fonctionnement de son plaisir que pour pallier l’ennemi numéro un de la vieillesse : la solitude. En avançant dans le grand âge, en raison d’un divorce ou d’un veuvage, on peut traverser des périodes durant lesquelles la sexualité est solitaire. Là, les sextoys font du bien au moral, mais aussi au corps », explique le sexologue.

Car la fonction faisant l’organe, « tout ce qui permet d’entretenir la génitalité et les fonctions sexuelles est très bénéfique, assure-t-il. Notamment pour les femmes, après la ménopause, où le risque de sécheresse et d’atrophie vaginale est augmenté quand on "n’utilise pas" son vagin. Tout ce qui permet d’entretenir une activité sexuelle est bon pour maintenir un vagin tonique, réactif et sensible, et assurer un confort sexuel. D’autant qu’à cette période, une stimulation plus longue et intense peut être nécessaire pour avoir du plaisir. Un sextoy peut donc aussi être un compagnon complémentaire du partenaire senior ».

Et les hommes aussi y trouvent leur compte. « Il y a de plus en plus de sextoys – masturbateurs ou cockrings [anneau pénien] – qui aident à maintenir une fonction érectile en favorisant la vascularisation, ajoute le sexologue. Tous ces dispositifs peuvent permettre de pallier certaines difficultés anatomiques, tout en stimulant les fonctions cognitives, poursuit le Dr Papazian. En clair : les sextoys sont bons aussi pour les neurones ».

« Il y a un vrai créneau des "silver sextoys" à prendre »

Au regard de tous ces bienfaits, on pourrait croire que les sextoys sont encore plus indiqués pour les seniors que pour les jeunes. « C’est exactement ça ! Il y a un vrai créneau des "silver sextoys" à prendre », assure le sexologue. Et il a raison, car c’est un nouveau segment que tentent déjà de conquérir les leaders du marché.

Ainsi, le Passage Du Désir a lancé il y a quelques jours un coffret spécial seniors. « Il comprend le "Womanizer", le stimulateur clitoridien qui a conquis les femmes du monde entier, ainsi qu’un soin lubrifiant », décrit Patrick Pruvot, fondateur de l’enseigne. Une offre qui fait sens pour l’entrepreneur, puisque « les septuagénaires ont connu mai 68, la lutte pour les droits des femmes et la libération sexuelle. Or, le marché des sextoys et le marketing associé se sont développés en toute indifférence à leur égard. On est loin de la Suède, où certains sextoys sont remboursés par l’équivalent de la Sécurité sociale. Or, c’est une erreur, factuelle et marketing : pour les marques, les seniors représentent une cible nouvelle à conquérir, nous en prenons conscience et travaillons sur des nouvelles générations de sextoys pour les séduire ».

* Le prénom a été modifié.