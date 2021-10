Vous êtes parents, et en ce week-end d’Halloween, vos enfants ont décidé de célébrer dignement la fête des monstres et autres citrouilles. Seulement voilà, cette année, en plus des costumes de zombies à coudre et des bonbons à acheter, il va falloir vous soucier de l’épidémie de coronavirus, en plein regain depuis quelques jours.

En tant que parent, comment allez-vous gérer cette chasse aux bonbons malgré le Covid-19 ? Allez-vous prendre des précautions, leur fixer des limites voire leur interdire la fête ou au contraire ne rien changer ?

Vous pouvez témoigner en replissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.