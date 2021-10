Le coronavirus n’a pas fini de jouer avec nos nerfs. On imaginait, il y a encore deux semaines, que le tunnel était derrière nous. Mais depuis quelques jours, les avertissements se multiplient. Mercredi, Gabriel Attal parlait d’« une reprise légère mais sensible » de l’épidémie. Une impression confirmée par le dernier point de surveillance de Santé Publique France (SPF), publié jeudi soir. De quoi se préparer à vivre un nouvel hiver de l’enfer pour les hospitaliers débordés ? Voire, pour les Français, à de nouvelles restrictions ?

L’incidence et les passages à l’hôpital en hausse

« On observe, pour la deuxième semaine consécutive, une augmentation du taux d’incidence : 55 cas pour 100.000 habitants, avec 5.276 cas diagnostiqués par jour en moyenne, soit + 14 %, précise Nicolas Methy, épidémiologiste chez Santé Publique France. On était à + 11 % la semaine précédente. » Autre sujet d’inquiétude : cette hausse est plus marquée chez les 60 ans et plus. Mais ce suivi est sans doute à relativiser : depuis que les tests ne sont plus remboursés pour les personnes majeures non vaccinées, il manque de fiabilité. « Un autre indicateur parlant, c’est le taux de reproduction (combien une personne porteuse du virus infecte d’autres personnes). Il est en augmentation et supérieur à 1 pour la deuxième semaine consécutive », poursuit-il.

Et il n’y a pas que l’incidence qui inquiète : les chiffres sont aussi à surveiller du côté de l’hôpital. « Il y a eu plus de recours à SOS médecins (+ 24%), une légère augmentation de passages aux urgences (plus marqué chez les plus de 75 ans : + 18 %), et les admissions à l’hôpital et en soins critiques ont un peu bougé, avec + 12 % d’admissions en soins critiques », complète Isabelle Parent, responsable de l’unité infections respiratoires et vaccination de SPF. « Actuellement, davantage de personnes arrivent à l’hôpital pour Covid-19, et le nombre de morts a cessé de baisser depuis plus de quinze jours », renchérit Catherine Hill, épidémiologiste.

Vers un plateau ou une cinquième vague ?

Des alertes à nuancer tout de même : le nombre de nouvelles hospitalisations a très légèrement augmenté (+2 %). Et selon les derniers chiffres de Covidtracker, il y a en moyenne 61 admissions en soins critiques pour Covid-19 chaque jour (+ 34 % par rapport à la semaine dernière), contre 206 admissions le 23 août. Ces indicateurs partent donc d’assez bas : on recense une trentaine de décès chaque jour, contre plus de 100 en août dernier. De même, au 26 octobre, 6.506 patients Covid-19 étaient hospitalisés, dont 1.062 en soins critiques. Loin, donc, du seuil des 5.000 lits en réa atteint lors des premières vagues.

La quatrième vague de cet été, avec un effet limité sur les hôpitaux, est porteuse d’espoir. D’ailleurs, le terme de « cinquième vague » ne peut pas être utilisé à ce stade. « Une vague, c’est vraiment une augmentation croissante qu’on observe sur plusieurs semaines, il est donc trop tôt pour l’affirmer, pour en prévoir l’ampleur et son impact sur l’hôpital », assure Isabelle Parent. « On sort du creux post-quatrième vague », complète son collègue. Quel qu’en soit le nom, ce signal inquiète. De là à dire que nous risquons un automne tendu ? De nombreux paramètres vont jouer dans les prochaines semaines.

De nombreux paramètres joueront sur cette reprise

Dans cette équation à plusieurs inconnues, ce qui n’a pas changé, c’est la saison. « C’est l’hiver, bientôt la rentrée des classes, le virus circule », liste Catherine Hill. Un coronavirus qui apprécie toujours autant les rencontres en intérieur dans des lieux mal aérés… D’autant que pendant ces vacances de la Toussaint avec une météo dégradée, les écoles sont fermées mais les déplacements, les réunions familiales et les séjours chez les grands-parents peuvent multiplier les transmissions.

Au jeu des différences entre la deuxième vague, à l’automne 2020, et la reprise actuelle, on note toutefois trois spécificités. L’énorme atout, c’est bien sûr la couverture vaccinale – 85 % des Français qui le peuvent sont vaccinés -. « Il y a suffisamment de gens vaccinés pour qu’on évite 700 arrivées quotidiennes de patients Covid en réanimation ! », rassure Catherine Hill. Un seuil qui avait été atteint en avril 2020. La vaccination fait pare-feu, mais de façon relative. « On ne peut pas savoir ce que ça donnera, nuance l’épidémiologiste. On a 16 millions de Français pas vaccinés. » Parmi lesquels beaucoup de personnes âgées ou souffrant de comorbidités. « Environ 13 % des 80 ans et plus ne sont pas vaccinés », reprend-elle. Pour Isabelle Parent, « il y a beaucoup d’incertitudes. Si les personnes les plus fragiles pas encore vaccinées y ont recours, si davantage de Français vaccinés et éligibles font leur rappel – car on sait que l’efficacité sur l’infection diminue avec le temps –, cela peut freiner l’impact sur les hospitalisations, notamment en soins critiques. »

Deuxième « game changer » : si l’on connaît sur le bout des mains les gestes barrières, ils ne sont pas aussi bien respectés qu’avant. Voilà pourquoi les médecins martèlent que le masque se porte sur le nez et sous le menton. Et qu’on n’embrasse pas sa tatie diabétique la goutte au nez… « Selon les dernières études sur l’adhésion aux gestes barrières, on voit que sur les trois derniers mois, les indicateurs sont stables. Mais cela fait suite à une diminution après le troisième confinement, constate Nicolas Methy. Il y a une lassitude, mais aussi une marge de progression. »

Des hôpitaux déjà en difficulté

Enfin, troisième donnée qui pourrait faire pencher la balance du mauvais côté : l’état des hôpitaux s’est encore dégradé. Un rapport, qui a fait grand bruit cette semaine, pointe le fait que 20 % des lits dans les hôpitaux ont fermé faute de soignants… « Ce qui va être problématique, c’est notre capacité d’accueil à l’hôpital, confirme Rémi Salomon, président de la Commission Médicale d’Etablissement de l’ Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Les difficultés sont plus marquées dans certains hôpitaux, mais elles touchent tout le pays et autant le secteur public que privé. On a du mal à recruter et à garder les équipes depuis des années, mais là, c’est du jamais-vu. On aurait donc beaucoup plus de difficultés à augmenter les lits si on devait affronter une nouvelle vague. Or, ce qui a toujours motivé les restrictions et confinements, c’est la saturation des soins critiques. »

D’autant que les hospitaliers devraient relever un double défi. « Il y a aussi les épidémies hivernales à gérer : la bronchiolite actuellement, la grippe bientôt, ajoute le médecin de l’AP-HP au lendemain d’ une conférence pour alerter sur la pédiatrie, déjà à bout de souffle. Or, l’hiver dernier, ces virus ont peu circulé, donc les Français sont moins bien immunisés pour cet hiver ».