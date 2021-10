A chaque bouffée de cigarette, un fumeur inhale environ 4.000 substances toxiques, un chiffre qui fait froid dans le dos. Parmi les composants, on peut citer l’ammoniac, le monoxyde de carbone, le mercure ou encore du plomb. Autre chiffre révélateur, une personne qui fume un paquet par jour inhale 240 ml de goudrons par an, soit l’équivalent de deux pots de yaourt.

Si ces données vous coupent l’envie de fumer, le mois sans tabac peut vous aider à chasser définitivement cette addiction. Arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie en effet par 5 les chances de ne plus jamais retoucher à la cigarette. Si vous vous sentez prêt à relever ce défi, le top départ de la sixième édition est donné le 1er novembre et compte déjà de nombreux adeptes, avec plus de 75.000 inscriptions sur la plateforme numérique.

Quand apparaissent les premiers bienfaits ?

Après la dernière cigarette, les premiers bienfaits apparaissent en seulement vingt minutes. La pression sanguine et les pulsations du cœur reviennent à la normale. Huit heures plus tard, la quantité de monoxyde de carbone diminue de moitié dans le sang. Enfin, le corps ne contient plus de nicotine au bout de 24 heures.

Pour rappel, aujourd’hui, le tabac reste la première cause de mortalité et de maladies évitables en France, avec plus de 75.000 décès estimés en 2015. En moyenne, un fumeur sur deux meurt des conséquences du tabagisme.