Accélérer la vaccination contre le coronavirus qui plafonne chez les plus âgés.​ C’est l’objectif du numéro vert dédié aux 80 ans et plus déployé ce mardi au niveau national par le gouvernement. Déjà lancé la semaine dernière dans plusieurs régions, le 0800.730.957 est ouvert tous les jours de 6 heures à 22 heures aux personnes âgées souhaitant se faire vacciner contre le Covid-19, leurs proches ou même une personne souhaitant simplement les aider.

Vaccination à domicile, dans un centre ou chez son médecin

Ce numéro permet d’obtenir un rendez-vous à domicile pour une vaccination contre le Covid-19 ou pour une vaccination dans un centre ou encore chez le médecin de la personne concernée. « Les personnes âgées peu mobiles peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une prise en charge des frais de transport », explique aussi le dépliant du ministère.

« La mise en place de ce numéro constitue l’une des mesures mises en œuvre par le ministère pour encourager la vaccination des personnes âgées. D’autres mesures sont déployées au niveau local, tels que l’envoi de convocations, le recours à des partenaires de terrain pour repérer et convaincre les personnes âgées isolées, etc. », précise la Direction générale de la santé à 20 Minutes.

Début octobre 2021, 87 % des personnes de plus de 80 ans sont vaccinées, contre 93 % des 60-80 ans alors que le risque d’hospitalisation pour les plus de 85 ans est huit fois plus grand qu’entre 40 et 44 ans, selon les chiffres du ministère de la Santé.