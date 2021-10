Préparez vos pendules, vos réveils, vos montres et autres horloges. Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre, l’Europe – et donc la France – passera à l’heure d’hiver. Le système d’heure d’été et heure d’hiver va-t-il disparaître prochainement ? Est-ce la dernière fois que l’on passe à l’heure d’hiver ?20 Minutes fait le point sur les questions que vous vous posez.

Va-t-on gagner ou perdre une heure ?

C’est la question qui revient à chaque changement d’heure. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment dormir – ou faire la fête : ce samedi, l’Europe « gagnera » une heure. Concrètement, à 3h, dimanche, il sera en réalité 2hh du matin. La nuit durera donc une heure de plus. Mais il y a quand même une mauvaise nouvelle. Avec le changement d’heure, dimanche, le soleil se couchera en moyenne vers 17h30, au lieu de 18h30, samedi.

Le système d’heure d’été et heure d’hiver va-t-il disparaître prochainement ?

Mis en place en 1976 pour réaliser des économies d’énergie, le système pourrait bien connaître ses dernières heures (vous l’avez ?). Depuis 1988, le passage à l’heure d’hiver a lieu le dernier dimanche d’octobre et celui à l’heure d’été, le dernier dimanche de mars.

En 2019, le Parlement européen a voté la suppression du système de changement d’heure saisonnier, à 410 voix pour et 192 contre, mettant en avant les effets négatifs sur le sommeil, la santé ou les accidents de la route, ainsi que l’absence de réelles économies d’énergie. Mais la mesure, qui devait être effective en 2021, a été suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus.

Est-ce la dernière fois que l’on passe à l’heure d’hiver ?

Pas si sûr. Si la mesure a été adoptée par le Parlement européen, des négociations doivent encore avoir lieu avec les Etats membres. En effet, les eurodéputés ont laissé le choix à chaque pays de conserver l’heure d’été ou l’heure d’hiver, mais il serait plus pratique qu’au sein de chaque fuseau actuel, tous les pays adoptent le même créneau horaire.

Pourtant, après deux ans de réflexion, le Conseil européen « n’a pas abouti à une position commune », regrette le Parlement européen auprès de 20 Minutes. « J’espère vraiment que les pays de l’UE cesseront de traîner les pieds et viendront à la table des négociations pour s’entendre sur la fin du changement d’horloge dans l’UE sans plus tarder », avait déclaré Johan Danielsson, membre du groupe socialiste au Parlement européen, qui a hérité du dossier au mois de février 2020.

« Le dossier avait déjà pris du retard avant le Covid car il y a une difficulté à trouver un consensus. Le système actuel permet en effet d’avoir le même fuseau horaire de l’Espagne à la Pologne, ne plus changer d’heure entraînerait la création de plus de fuseaux horaires en Europe. Au vu du contexte, je doute que cela soit une priorité. A mon avis on va continuer à changer d’heure encore longtemps, ce n’est pas la dernière fois », expliquait déjà Olivier Fabre, maire de Mazamet (Tarn) et coprésident de l’association européenne pour l’heure d’été, en octobre 2020 à 20 Minutes. Si les pays parviennent à se mettre d’accord dans les prochains mois, le dernier changement d’heure devrait être le passage à l’heure d’été, le 27 mars 2022.

Qu’en pensent les Français ?

Selon une consultation citoyenne réalisée par la Commission des Affaires européennes de l’Assemblée Nationale en 2019, 83,71 % des Français se disent pour la fin du changement d’heure deux fois par an, contre 16,29 % pour le maintien de cette mesure. Mais sur quel système horaire les Français veulent-ils rester ? Selon ce sondage, 59,17 % des personnes interrogées souhaitent rester à l’heure d’été et 36,97 % à l’heure d’hiver.