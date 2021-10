La pandémie repart-elle de plus belle ? La France a de nouveau franchi la barre des 5.000 cas quotidiens de Covid-19, les chiffres de Santé publique France lundi confirmant que les contaminations repartent à la hausse depuis les alentours du 20 octobre.

Si on lisse les chiffres sur une semaine, lundi a été le troisième jour consécutif au-dessus de 5.000 nouveaux cas quotidiens. Il y en avait 5.084 samedi, 5.259 dimanche, et 5.293 lundi, alors que cet indicateur était sous les 4.700 jusqu’au 19 octobre.

Un chiffre retenu par Macron en 2020

Le gouvernement et les épidémiologistes ont insisté ces dernières semaines sur la nécessité de maintenir les gestes barrières pour contenir la pandémie, malgré les bénéfices de la vaccination.

La barre des 5.000 cas quotidiens avait été retenue en novembre 2020 comme une référence par le président Emmanuel Macron comme celle en dessous de laquelle il était possible de suivre finement la transmission de la maladie. Elle permettait selon lui une ouverture normale des commerces et lieux de loisirs.

Les données hospitalières rassurantes

Si l’épidémie repart quelque peu, les données hospitalières restent relativement rassurantes. Le nombre de patients hospitalisés, de 6.405 lundi, est quasi stable depuis mi-octobre. Et dans les services de soins critiques, qui traitent les cas les plus graves, le nombre de 1.023 lundi est parmi les plus bas depuis le début de la pandémie.

D’après la Direction générale de la Santé, 49.856.632 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet, soit 73,9 % de la population totale. Au rythme actuel, la barre des 50 millions pourrait être atteinte aux alentours de la Toussaint.