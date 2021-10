S’autoriser un plaisir coûteux, se lancer dans un nouveau projet, se dépasser… Quand on arrête le tabac, il n’y a pas que le goût des aliments et la capacité respiratoire qui s’améliorent : le portefeuille aussi connaît de substantielles améliorations. Surtout quand on fumait deux paquets par jour… et que le paquet est passé à plus de 10 euros.​ Au point que certains anciens fumeurs peuvent se permettre de s’offrir un vélo, une canne à pêche, un bijou, un voyage grâce à la tirelire spéciale tabac… Lundi 1er novembre, la 6e édition du Mois sans tabac va débuter. L’occasion de se lancer dans le défi de la vie sans cigarette ou tabac à rouler.

L’opération, qui encourage les fumeurs à arrêter, comptabilise pour le moment 60.000 participants. Parmi les éléments dans le kit délivré en pharmacie pour le Mois sans tabac, figure un disque pour calculer les économies réalisées chaque jour, en fonction de sa consommation quotidienne. Un encouragement supplémentaire pour lâcher cette dispendieuse addiction.

Vous avez arrêté de fumer (et réussi à ne pas reprendre !), avez-vous calculé les économies que cela vous a permis de faire ? Quel petit ou gros plaisir vous êtes-vous autorisé ? Avez-vous découvert une nouvelle passion grâce à cet arrêt ? Vous êtes-vous lancé dans le défi sportif dont vous rêviez ? Racontez-nous