La Bulgarie fait face à une quatrième vague de Coronavirus qui submerge son système hospitalier. Le ministre de la Santé Stoycho Katsarov a prévenu sur la chaîne Nova TV que si la courbe des contaminations ne se réduisait pas d’ici 10 à 15 jours, il y aurait « d’énormes problèmes ». Malgré la mise en place d’un pass sanitaire dans des lieux comme les restaurants et les centres commerciaux, des experts signalent que la vague actuelle pourrait entraîner jusqu’à 5.000 à 9.000 contaminations par jour d’ici deux semaines, dans ce pays de 6,9 millions d’habitants.

« Notre capacité en termes d’effectifs et de ventilateurs est presque épuisée, nous allons devoir chercher de l’aide à l’étranger », a-t-il alerté. Concrètement, la Bulgarie réfléchit à « transférer des patients dans d’autres pays ». « Des discussions sont en cours avec l’UE si on devait en arriver là », a précisé Stoycho Katsarov. Le ministre a ajouté qu’un nouveau confinement n’était pas exclu.

La Roumanie sur le point d’emboîter le pas à la Bulgarie

La Bulgarie et la Roumanie ont le plus faible taux de vaccination de l’UE, freiné par la diffusion de théories complotistes et la méfiance des populations envers les autorités. Seuls 24 % de Bulgares et 33 % de Roumains ont achevé un parcours vaccinal complet.

La Roumanie, pays de 19 millions d’habitants, a enregistré 1,5 million de cas, avec 15.000 nouvelles contaminations recensées samedi. Le gouvernement renforce ainsi les mesures pour lutter contre l’épidémie, en rendant le masque obligatoire sur tout le territoire à partir de lundi et en interdisant les événements comme les mariages pour 30 jours. En parallèle, les salles de sport, les centres commerciaux et les restaurants devront exiger le pass sanitaire et les personnes non-vaccinées devront respecter un couvre-feu à 22H00.

Une accélération tardive de la vaccination

Autant de mesures qui pourraient être à l’origine d’une accélération de la vaccination, observée récemment dans les deux pays. Le gouvernement roumain a annoncé vendredi que 130.000 personnes s’étaient rendues dans un centre de vaccination au cours des 24 dernières heures, dont un record de 86.000 personnes recevant leur première injection.

Les centres de vaccination bulgares ont eux aussi signalé une hausse de fréquentation après la mise en place du pass sanitaire annoncé jeudi, avec trois fois plus de personnes recevant l’injection vendredi par rapport à la semaine précédente.