C’est la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer, et l’une des premières causes des troubles de la fertilité féminine : le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK. Cycles menstruels irréguliers – voire absence totale de règles –, hirsutisme, acné même après la puberté ou encore taches pigmentaires et anxiété comptent parmi les symptômes de cette maladie. Elle toucherait 10 à 15 % des femmes, et peut avoir un fort retentissement au quotidien. Une affection dont les causes restent inconnues à ce jour, et pour laquelle « aucun traitement préventif ou curatif n’existe », indique l’Inserm. La prise en charge consiste à réduire les symptômes et à prévenir les complications.

Vous souffrez du SOPK ? Quels symptômes aviez-vous ? Le diagnostic a-t-il été long à poser ? Etait-ce à l’occasion d’un bilan de fertilité ? Quelle prise en charge vous a été proposée ? Racontez-nous.