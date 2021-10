538 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures en Ukraine. Un record pour ce pays d' Europe orientale frappé par une nouvelle vague épidémique aggravée par une faible couverture vaccinale. Selon le bilan du gouvernement, 15.579 nouvelles contaminations ont également été signalées, ainsi que 2.852 nouvelles hospitalisations.

Depuis le début de la pandémie, plus de 61.000 personnes sont officiellement mortes du virus en Ukraine. Le pays, qui compte environ 45 millions d’habitants, est proportionnellement l'un des plus endeuillés d'Europe.

Les faux certificats de vaccination prolifèrent

La vaccination y est très lente du fait du manque d’approvisionnement en vaccins, mais aussi des réticences d’une grande partie de la population. Quatre vaccins sont disponibles dans le pays, mais seulement 16 % des Ukrainiens se sont fait vacciner jusqu’à présent, selon les chiffres officiels.

Les faux tests PCR et faux certificats de vaccination prolifèrent, un phénomène facilité par la corruption endémique qui frappe cette ex-république soviétique, considérée comme le pays le plus pauvre d’Europe. Face à cette nouvelle vague meurtrière, Kiev a réintroduit mi-septembre des restrictions pour les événements publics et des jauges dans les salles de spectacle.