Faut-il y voir là les prémices d’une cinquième vague épidémique ? Il est bien sûr trop tôt pour le dire mais, mercredi, pour la première fois depuis la mi-août, on a détecté plus de cas de Covid-19 que le mercredi précédent (en moyenne mobile sur sept jours, d’où les chiffres publiés seulement samedi soir). En clair : la courbe des contaminations repart à la hausse. Le nombre de cas a augmenté de 4,1 % en une semaine pour s’établir à un peu plus de 4.400 cas en moyenne mercredi. C’est un niveau qui est faible, mais deux fois plus élevé qu’au creux de la vague après la fin du dernier confinement, en juin.

Dans le même temps, comme l’indique Covidtracker, qui collecte et agrège les données épidémiques, le nombre de dépistage est stable en France. C’est-à-dire que la hausse des cas n’est pas liée à une hausse des dépistages. « Il est donc fortement probable que l’activité épidémique soit en train de s’intensifier », analyse le créateur du site, Guillaume Rozier, sur Twitter. Ce n’est pas forcément surprenant tant on a vu l’hiver dernier que les basses températures et l’humidité étaient très propices à une meilleure transmission du Covid-19.

Le nombre de cas détectés de Covid est en légère hausse, pour la première fois depuis juillet dernier : +4,1% en une semaine. Il reste assez bas (4 411 cas par jour). pic.twitter.com/iufHQO4dzt — GRZ (@GuillaumeRozier) October 16, 2021

Les prochains jours vont être clés pour savoir si la remontée sera durable ou si on s’achemine vers un « plancher bas » de contaminations. Toutefois, dans les jours à venir,, les données épidémiques risquent d’être perturbées par la fin de la gratuité des tests « de confort » entrée en vigueur le 15 octobre : le monitoring de l’épidémie en France sera probablement moins performant, au moins temporairement. Toujours d’après Covidtracker, pour le moment les « indicateurs sanitaires (admissions à l’hôpital, décès) restent en baisse ou stables », indique Guillaume Rozier. « Pour le moment. »