Plus de trois enfants sur quatre respirent un air pollué en France. C’est le constat alarmant que dressent l’Unicef et le Réseau Action Climat dans une étude publiée ce jeudi. « Ce chiffre s’explique par une exposition plus importante à la pollution atmosphérique dans les villes, où vivent la plupart des enfants », soulignent-ils. Conséquence, ces enfants risquent de développer diverses pathologies (asthme, allergies) en raison de « l’immaturité de leurs organismes et de la fréquence à laquelle ils respirent ».

Le rapport pointe surtout la vulnérabilité des enfants pauvres, liée à deux facteurs : « les populations pauvres habitent davantage dans les villes, où le niveau de pollution est plus élevé », et « les zones socio-économiquement défavorisées disposent de moins d’espaces verts, de parcs » pour contrebalancer cette exposition.

Investir dans les vélos et les transports en commun

Les deux organisations notent toutefois que dans les villes, milieu social et exposition à la pollution ne sont pas toujours liés. Ainsi à Lille (Nord), l’exposition au dioxyde d’azote « augmente avec le niveau de défaveur socio-économique », alors que « l’inverse est observé à Paris ».

L’Unicef et le Réseau Action Climat présentent donc cinq recommandations pour lutter contre la « défaveur sociale » face à la pollution, comme une meilleure prise en compte « des enfants dans l’élaboration des politiques de santé environnementale » et « des enjeux sociaux dans l’élaboration des politiques de lutte contre la pollution de l’air ». Des solutions concrètes sont avancées pour « accompagner socialement les changements de mobilité », via l’investissement dans les transports en commun ou l’augmentation du fonds vélo.