Le Conseil sanitaire l'envisageait, Gabriel Attal l’a confirmé. Le porte-parole du gouvernement a assuré ce mercredi que le pass sanitaire pourrait être prolongé « jusqu’au 31 juillet, si et seulement si c’est nécessaire, encadrer l’activité des établissements recevant du public ». Il a également précisé que « des décrets pour un état d’urgence sanitaire pour 30 jours » pourront être pris « si et seulement si la situation s’aggrave ».

A ce propos, Gabriel Attal a fait un point sur la situation sanitaire, alertant sur le fait que « la situation ne s’améliore plus ». Il a ainsi assuré que près de 4.000 cas étaient enregistrés chaque jour et que dans 18 départements le taux d’incidence dépassait le seuil d’alerte de 50. « Il y a encore un risque non-négligeable d’une reprise épidémique et l’hiver est propice, un échappement immunitaire n’est pas à exclure. »

Sur la question de l’état d’urgence, bien que son prolongement soit rendu possible par le texte de loi présenté par le Premier ministre Jean Castex, « son retour n’est absolument pas à l’ordre du jour », a insisté Gabriel Attal. « Il n’y a pas d’état d’urgence éternel », mais « nous retardons le moment où il disparaîtra », a-t-il justifié.