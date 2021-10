Un comité d’experts de l'OMS a recommandé lundi de donner une dose supplémentaire de vaccin anti-Covid aux personnes « modérément ou sévèrement immunodéprimées » pour tous les vaccins homologués par l’agence onusienne.

Le même comité a indiqué qu’une troisième dose, pour les 60 ans ou plus, était nécessaire pour les patients qui ont été immunisés avec les vaccins anti-Covid des sociétés chinoises Sinovac et Sinopharm. La troisième dose peut-être un autre vaccin d’un autre type, a précisé le comité SAGE de l’OMS lors d’un point de presse.

En France, cette troisième dose était déjà recommandée pour les personnes immunodéprimées, et une campagne de rappel a commencé le 1er octobre pour les plus de 65 ans. C’est aussi le cas dans d’autres pays, comme en Israël. Mais la troisième dose doit avoir lieu au moins six mois après la deuxième, et n’est pour le moment pas obligatoire.