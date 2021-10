Elle se dit un peu fatiguée par sa vie menée à 100km/h, mais heureuse. Sur son visage, elle garde un sourire en coin qui trahit aisément sa personnalité. Caroline Le Flour est pétillante, pleine de mordant, elle détonne. Sa vie n’a pourtant pas été toujours simple. Elle aurait même pu s’arrêter beaucoup trop tôt, quand on lui a annoncé qu’elle souffrait d’un cancer du sein déjà bien installé entre son cœur et son poumon en avril 2012. Victime d’un violent burn-out deux ans plus tôt, la jeune femme aurait pu sombrer dans la dépression quand le crabe est venu la pincer. Après avoir accusé le coup, la malade qu’elle était a préféré en rire. Au point d’en faire un spectacle humoristique habilement appelé « La chauve souriT » souvent plébiscité au mois d’octobre, désormais consacré à la sensibilisation. « Octobre Rose est un événement très positif, qui a fait et fait encore bouger les choses. Aujourd’hui, le cancer reste tabou mais on en parle. Il faut le faire connaître ».

Au fil des mois, elle a déjà donné une cinquantaine de représentations mais peine toujours à séduire les programmateurs. « Je suis souvent invitée par des associations mais rarement par des théâtres. Je pense que certains ont la crainte de ne pas remplir leur salle, parce que le sujet fait peur, comme si c’était contagieux. Le rire permet pourtant de faire passer bien des messages ».

Pour elle, le rire a même servi de thérapie. Alors qu’elle était hospitalisée en attendant de savoir si elle pourrait continuer à vivre, Caroline a décidé de « tout tourner en dérision » et de raconter son quotidien par écrit. « Dans le spectacle, je parle de mes collègues qui venaient me voir à l’hôpital et se plaignaient de leur coupe de cheveux ratée. Ou d’une amie qui me disait que c’était injuste que ce soit moi qui meurs, comme si j’étais déjà condamnée. Tout ça, je l’écrivais dans ma chambre pour me marrer, sans savoir que ça deviendrait des sketchs un jour ».

Installée à Vannes (Morbihan) où elle est venue habiter avec son nouveau compagnon, Caroline Le Flour continue de travailler à Paris une partie de la semaine. EDF, son employeur, a accepté d’aménager son emploi du temps afin qu’elle puisse mener de front son autre activité professionnelle. Car en plus d’être humoriste et cadre en marketing à la Défense, la quadragénaire exerce comme psycho-somatothérapeute à Vannes. Dans son cabinet, elle tente de montrer à ses patients qu’une force intérieure parfois insoupçonnée peut permettre à l’humain de tenir bon, même en pleine tempête.

Un tempérament bien affirmé qu’elle a peut-être développé dans sa jeunesse quand elle exerçait au sein des chasseurs alpins avant de quitter l’armée. Ou dans toutes les épreuves traversées au fil de sa vie : d’abord un burn-out, puis un cancer du sein, et enfin l’annonce de l’impossibilité pour elle d’avoir d’enfants. « J’ai parfois sombré mais je suis remontée. Le rire permet de s’évader mais aussi d’accepter ce qu’il nous arrive. Ce n’est pas un déni », assure Caroline Le Flour.

« Au départ, c’était plutôt un journal intime »

Pour soigner ses blessures, la néo-Bretonne s’est consacrée à l’écriture, sans penser une seconde à en faire un spectacle. C’est la rencontre avec Valérie Roumanoff, la sœur de l’humoriste Anne Roumanoff, qui l’a incitée à faire de ses écrits un one woman show décapant. « Au départ, c’était plutôt un journal intime donc personne ne l’avait lu. Ma sœur a été l’une des premières à le découvrir. Elle a trouvé ça très drôle. C’est elle qui a trouvé le titre de La chauve sourit ».

Dans les salles où elle se produit, Caroline Le Flour parle à des malades, à des familles de malades mais aussi à bon nombre de gens qui n’ont pas croisé la route de ce maudit cancer. A chacun, elle fait passer le même message. Soyez heureux et tenez bon. Et surtout parlez-en autour de vous.