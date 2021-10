La méthode

L’étude comporte deux volets, consacrés à deux populations distinctes. D’une part, les 75 ans et plus, avec un échantillon de 7,2 millions de personnes (50 % de vaccinés et 50 % de non-vaccinés). D’autre part, les 50-74 ans, avec un échantillon de 15,4 millions de personnes (50 % de vaccinés et 50 % de non-vaccinés). Pour comparer les données, les chercheurs ont constitué des couples. Pour chaque personne vaccinée à une date donnée, ils ont associé une personne non-vaccinée du même âge, de même sexe et vivant dans la même région. Ils ont suivi ces couples jusqu’au 20 juillet et ont comparé les taux d’hospitalisation.

Cette étude porte uniquement sur l’efficacité des vaccins contre les formes graves. Elle ne permet pas de dire à quel point ils empêchent d’être infectés et de transmettre le Covid-19. D’autres travaux à travers le monde ont montré que par rapport à d’autres variants, Delta abaissait l’efficacité des vaccins contre l’infection. Pour autant, éviter les formes graves est « l’objectif majeur de santé publique », souligne le Pr Zureik : « Une épidémie sans forme grave n’est plus une épidémie ».