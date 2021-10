Flasher son QR code à la moindre entrée dans un lieu clos ne sera peut-être bientôt plus qu’un lointain souvenir. Le pass sanitaire, annoncé le 12 juillet par Emmanuel Macron et mis en place le 9 août en France (le 30 septembre pour les mineurs de plus de 12 ans), est de plus en plus contesté, chez une population massivement vaccinée – 87,6 % des personnes éligibles au vaccin ont reçu au moins une dose - et dans un pays comptant moins de 4.500 cas par jour, avec une incidence en baisse à 46 ce jeudi.

Reste les deux questions essentielles : comment en finir avec cet outil sans risquer un rebond épidémique ? La crise sanitaire du coronavirus regorge d’exemple de mesures levées trop tôt ayant entraîné de nouvelles vagues, et un retour à des restrictions encore plus fortes que celles précédemment mises en place. 20 Minutes fait le point.

Que recommande le Conseil scientifique ?

Dans son dernier avis rendu public ce jeudi, le Conseil scientifique propose deux scénarios : une sortie du pass sanitaire rapide dans les deux-trois prochaines semaines, si la situation sanitaire reste bonne et que la décrue continue, ou une sortie plus prudente après une période de « préparation », entre le 15 novembre et la fin d’année. Cette phase de préparation permettrait notamment « la poursuite de la vaccination des personnes les plus âgées et à risque », qu'il s'agisse de primo-vaccinations ou de troisièmes doses de rappel.

Le Conseil scientifique écarte « les scénarios de déclinaison départementale ou régionale de levée du pass sanitaire, en fonction d’indicateurs épidémiologiques observés », privilégiant une approche nationale, jugée bien plus compréhensible pour la population. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a tranché ce débat ce jeudi, en confirmant que le pass sanitaire serait prolongé a minima jusqu’au 15 novembre.

Pourquoi la date du 15 novembre minimum a-t-elle été retenue ?

Si la date précise est arbitraire, elle n’est pas due au hasard non plus. Le 15 novembre, l’automne sera déjà bien installé, de quoi constater s’il y a eu ou non un éventuel rebond épidémique. Pour le moment, la rentrée scolaire et la baisse des températures n’ont pas entraîné une flambée de cas et d’hospitalisations comme l’an passé. « Il s’agit désormais de consolider cette accalmie pour voir si elle perdure et ne disparaît pas avec le refroidissement de la météo et donc l’augmentation des activités en intérieur, les vacances d’automne, et le retour au bureau de salariés qui étaient en télétravail », autant de facteurs susceptibles de créer une nouvelle vague, estime Mickaël Ehrminger, médecin spécialiste en santé publique interrogé par 20 Minutes.

Autre argument cité par le spécialiste, à partir du 15 octobre, les tests ne seront plus remboursés que sur indication médicale : « On peut craindre une diminution de la détection des cas qui favoriserait une recrudescence des transmissions. » Attendre un mois après cette mesure inédite (les tests ont toujours été gratuits en France) permet de vérifier qu’elle ne mine pas la lutte contre l’épidémie. Là encore, la crise sanitaire nous aura enseigné qu’il est plus prudent de modifier les mesures une à une pour éviter de désagréables surprises.

Le 15 novembre laisse de plus un intervalle de six semaines avant la fin de l’année, « permettant d’opérer une communication sur la sortie du dispositif et anticiper les problèmes qui pourraient se poser pour pouvoir y répondre de manière efficace dès que cela serait nécessaire, sans réagir dans l’urgence avec des mesures de dernier recours », appuie Mickaël Ehrminger.

Comment sortir du pass sanitaire ?

Dans son scénario rapide, le Conseil sanitaire proposait une suppression du pass sanitaire d’abord uniquement sur les lieux les moins risqués, citant les « restaurants en extérieur, lieux culturels à l’exception des concerts, centres commerciaux, trains… »

Une idée que Mickaël Ehrminger trouve contre-productive, car pour lui, le problème n’est plus tellement le lieu mais la population non-testée : « Le pass sanitaire tel qu’il existe aujourd’hui est peu utile. En effet, pour les personnes vaccinées, aucun test n’est nécessaire alors qu’elles peuvent être contaminées et contaminantes. Or, comme une grande majorité de la population est vaccinée, logiquement la plus grande partie des contaminés sera des personnes vaccinées. »

Parmi la population concernée par le pass sanitaire, 85 % a reçu ses deux doses et n’a donc qu’à flasher le même QR code à répétition sans se faire tester. Un jugement que rejoint en filigrane le Conseil scientifique, notant lui-même « l’efficacité limitée du pass sanitaire comme mesure de protection ».

Un choix par lieu est donc à exclure pour le médecin de santé publique, et si on considère que les vaccinés n’ont toujours pas à se tester pour rentrer dans des lieux clos, il vaut mieux selon lui, purement et simplement supprimer le pass sanitaire. Retour donc à la première question : quand ?