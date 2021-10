Le « confort » gratuit, c’est bientôt fini. Comme prévu, à compter du 15 octobre, soit la semaine prochaine, les tests de dépistage du Covid-19 pour les personnes majeures non vaccinées réalisés sans ordonnance seront payants. Il faudra compter 44 euros pour un test PCR, 22 euros pour un antigénique réalisé en labo (25 euros en pharmacie, 30 le dimanche), révèle ce jeudi France Info. Et les autotests ne seront plus gratuits quand ils sont réalisés devant les yeux d’un pharmacien.

La situation va donc devenir encore plus inconfortable pour les personnes n’ayant pas de pass sanitaire via la vaccination. Sachant que, selon le ministère de la Santé, près de 5,9 millions d’adultes n’ont à ce jour reçu aucune dose.

C’est votre cas, vous n’êtes pas vacciné(e) : comment appréhendez-vous cette date du 15 octobre ? Le passage des tests PCR et antigéniques en payant va-t-il changer la donne pour vous ? Comptez-vous finalement vous faire vacciner ? Vous allez continuer à faire régulièrement ces tests, comment allez-vous faire niveau budget ? Allez-vous privilégier les autotests en pharmacie pour réduire la facture ? Ou bien allez-vous réduire vos activités pour ne pas être vacciné et ne pas payer pour ces tests ? Racontez-nous