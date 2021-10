Trois femmes sur quatre (81 %) négligent leur santé. C’est le constat alarmant d’une enquête Elabe réalisée pour l’association Axa Prévention, auprès de 1.324 femmes et 1.181 hommes. Tâches ménagères, repas, enfants, emploi… Elles jonglent entre les doubles journées : vie de famille et travail et font passer leur santé au second plan.

Si cette charge mentale incombe encore largement aux femmes, les hommes n’en sont pas exemptés. Préparation du dîner, récupération des enfants à l'école, bain... Ils partagent davantage les tâches domestiques et parentales. Selon une étude IPSOS sur la charge mentale, publiée en 2018, ils déclarent par ailleurs s’impliquer dans des tâches individuelles : bricoler, descendre les poubelles, faire le jardin...

