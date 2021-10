Entre le 1er juin et le 20 septembre, le nombre de décès a augmenté de 78 % en Guadeloupe et de 69 % en Martinique, par rapport à la même période de 2019, année sans épidémie de coronavirus, a annoncé l’Insee dans des statistiques publiées ce vendredi.

Pour la France entière, le nombre de décès est supérieur de 3 % sur la période du 1er juin au 20 septembre par rapport à la même période de 2019 (178.075 décès, +5.799), selon l’Insee qui a fait le choix de privilégier la comparaison avec l’année 2019, année sans épidémie Covid.

Une différence de 227 % en août

Il est nettement supérieur pour les personnes âgées de 65 à 74 ans (+8,9 %) et pour les 75-84 ans (+6,0 %). En France métropolitaine, le nombre de décès enregistrés sur cette période est supérieur de 2 % à 2019, et encore supérieur dans sept régions, dont la Corse (+8 %), Provence-Alpes-Côte d’Azur (+7 %) et l’Occitanie (+6 %).

Mais l’écart est encore bien supérieur dans les départements d’outre-mer, notamment les Antilles, frappées de plein fouet par l’épidémie de Covid-19 cet été. « En Guadeloupe, la hausse des décès a été très nette début août et s’est accélérée en milieu de mois : les décès survenus durant le mois d’août 2021 sont ainsi plus de trois fois supérieurs à ceux d’août 2019 (+227 %), alors que les décès survenus en juin et juillet 2021 sont du même niveau qu’en 2019 », observe l’Insee.

La mortalité explose aussi en Guyane

« En Martinique, la hausse des décès a débuté en juillet. L’augmentation des décès y est également très importante en août, mais un peu moindre qu’en Guadeloupe » (+175 %), relève l’Insee. Dans ces deux départements des Antilles, on constate en septembre un retour vers des niveaux de mortalité proches de 2019.

Entre le 1er juin et le 20 septembre, les décès de 2021 sont aussi nettement plus importants que ceux de 2019 en Guyane (+55 %, avec une hausse des décès continue depuis la fin mai) et à La Réunion (touchée également par une épidémie de dengue) avec une hausse de 21 %. A Mayotte, l’augmentation est de 16 %.