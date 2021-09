Astaffort, ses 2.000 habitants et habitantes, sa maison de santé… Mais il y manque un nouveau ou une nouvelle médecin généraliste. France 3 Nouvelle-Aquitaine indique que la mairie a réalisé un clip pour vanter les mérites du village. Les déserts médicaux, on connaît, et les communes rurales sont souvent obligées de rivaliser d’ingéniosité pour séduire les praticiens. Heureusement, dans les 2.000 habitants et habitantes d’Astaffort, il y a Francis Cabrel. Le célèbre chanteur ne rechigne jamais à mettre la main à la pâte pour aider sa commune, dont il a été pendant quinze ans conseiller municipal.

Francis Cabrel participe donc au clip réalisé pour tenter de prouver aux futurs médecins que venir vivre et travailler à Astaffort ce n’est pas si mal. Le clip met en scène tous les praticiens et toutes les praticiennes de la maison de santé pluridisciplinaire du village, histoire de montrer que le ou la future médecin généraliste ne sera pas isolée, loin de là. Les villageois et villageoises sont aussi de la partie. Au final, le clip est plutôt drôle et réussi.

Mis en ligne le 22 septembre et 15.000 personnes l’ont déjà visionné sur YouTube. Mais il y a urgence : « Nous avions encore quatre médecins à la fin de l’année 2020 et aujourd’hui, nous n’en avons plus de deux, cela pose problème pour Astaffort, mais aussi pour toutes les communes environnantes », déclare Paul Bonnet, le maire d’Astaffort, à France 3. Et l’un des deux généralistes encore présent devrait aussi bientôt partir à la retraite. Le maire explique que le clip n’est que le début de la recherche de nouveaux ou nouvelles praticiennes.