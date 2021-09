Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en France continue de diminuer : il s’apprête désormais à repasser sous la barre des 8.000 et sous celle des 1.500 pour les plus gravement atteints, selon les chiffres de vendredi.

Selon le point quotidien de l’agence sanitaire Santé publique France, le nombre de patients hospitalisés vendredi se montait à 8.107, contre près de 9.300 une semaine auparavant et 11.000 début septembre. Parmi ces patients, 1.586 sont hospitalisés dans les services de soins intensifs, réservés aux cas les plus graves, contre 1.950 une semaine auparavant et près de 2.300 début septembre.

Ces derniers jours, moins de 6.000 nouveaux cas quotidiens ont été recensés en moyenne, contre 12.000 pour la première semaine de septembre et plus de 22.000 début août. Par ailleurs, depuis le début de la campagne de vaccination, 50.302.734 personnes ont reçu au moins une injection (soit 74,6 % de la population totale) et 48.110.955 personnes sont complètement vaccinées (soit 71,4 % de la population totale).