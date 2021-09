Le soleil, la plage et le farniente. Ah, c’était bien les vacances, cet été ! Les plus pressés, qui sont sans enfant ou parents de tout-petits pas encore scolarisés, ont pu s’évader dès le mois de juin. Les juillettistes leur ont emboîté le pas sitôt l’école finie. Tous avides de profiter sans attendre des joies des vacances et des longues journées d’été. Mais aujourd’hui, alors que la rentrée est passée et qu’on entre dans l’automne et sa météo maussade, le train-train quotidien a repris ses droits. Et entre fatigue, stress et petite baisse de moral, les vacances semblent déjà bien loin. Trop loin même.

Est-ce votre cas ? Vous êtes partis tellement tôt cet été qu’aujourd’hui, vous êtes déjà claqué et vous rêvez de repartir ? Quand avez-vous pris vos vacances (juin ou juillet) et combien de temps ont-elles duré ? Pourquoi êtes-vous parti si tôt (choix, contrainte professionnelle ou familiale) ? Envisagez-vous de prendre vos vacances d’été plus tard l’année prochaine ? Avez-vous prévu une petite escapade bientôt pour vous rebooster le moral ? Ou faites-vous quelque chose de particulier pour retrouver un peu d’énergie et de moral (cure de magnésium, promenades au soleil, méditation ou vérification compulsive de votre solde de congés ou autre) ? Racontez-nous !