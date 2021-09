Avec près de 170 salariés non vaccinés qui ont dû être suspendus, dont de nombreux soignants, et déjà touché par un manque « récurrent » d’effectifs, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a annoncé mardi avoir déclenché le Plan blanc par manque notamment de soignants. Le groupe comprend près de 6.000 salariés répartis dans ses dix établissements du Haut-Rhin…

Le GHRMSA a expliqué dans un communiqué être confronté à « une situation critique marquée par la poursuite de la gestion de la crise sanitaire, le besoin en renforts de ressources humaines, la réduction du nombre de lits liée à un absentéisme conséquent ».

Déprogrammation et renfort de personnels

Au total 41 patients malades du Covid-19 restent hospitalisés dans les établissements du GHRMSA, dont 15 en réanimation. Le Plan blanc permet la déprogrammation d’opérations non urgentes et de solliciter des renforts de personnels. « Le déclenchement de ce dispositif exceptionnel a pour objectif d’assurer au mieux la continuité des soins », a souligné l’hôpital.

Le Haut-Rhin est le seul département du Grand-Est où le taux d’incidence atteint les 100 cas pour 100.000 habitants, selon les données de l’Agence régionale de santé. Ce taux monte même à 143,1 pour la communauté d’agglomération de Mulhouse. En outre, dans ce département pourtant durement touché par la première vague de Covid-19 en mars 2020, 66 % de la population seulement est totalement vaccinée, des chiffres bien moindres que dans les départements voisins.