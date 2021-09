Confirmant une nette amélioration depuis le début du mois de septembre, la décrue des malades du coronavirus se poursuit à l’hôpital, ce mercredi, selon les statistiques publiées par Santé publique France.

Le nombre des patients hospitalisé a baissé à 8.414 contre 8.594 la veille, avec 361 admissions. Ils étaient environ 11.000 début septembre.

Plus de 70 % des Français entièrement vaccinés

Les services de soins critiques, qui traitent les cas les plus graves, ont accueilli 68 nouveaux patients ces dernières 24 heures. Au total, on compte 1.656 malades dans ces services, contre 1.744 mardi et 2.294 au 1er septembre. Le nombre de cas détectés en 24 heures est de 6.794 et le taux de positivité est à 1,4 % (contre 2,6 % début septembre).

La France a enregistré depuis le début de l’épidémie, début 2020, 116.309 décès, dont 89.494 à l’hôpital, et 59 au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 50.203.342 personnes ont reçu au moins une injection (soit 74,5 % de la population totale) et 47.897.138 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet, soit 71 % de la population totale.