La Nouvelle-Calédonie, confrontée pour la première fois au Covid-19, a enregistré 16 morts en vingt-quatre heures, ont annoncé les autorités locales ce mercredi, soit le bilan le plus lourd depuis le début de l’épidémie début septembre. Ce territoire français du Pacifique Sud « traverse une crise jamais vue dans toute son histoire », a alerté Gilbert Tyuienon, un des porte-parole du gouvernement local. Au total, 49 personnes sont décédées du Covid-19 depuis la découverte des premiers cas autochtones le 6 septembre. Seize sont décédées mardi, le double du nombre de victimes enregistrées la veille.

Cinquante-deux personnes sont en réanimation et 323 hospitalisées en unité Covid alors que le pic épidémique n’est pas atteint, indique la direction des Affaires sanitaires. Selon l’hôpital local, le pays entre dans la phase la plus dure de l’épidémie et celle-ci pourrait durer longtemps malgré les mesures prises pour casser les chaînes de transmission comme le confinement et le couvre-feu en vigueur jusqu’au 4 octobre. Les Calédoniens souffrent en effet de nombreux facteurs de comorbidités : 67 % des adultes sont obèses et le nombre de diabétique est estimé à 10 %.

Défiance envers les vaccins

Ces problèmes de santé concernent majoritairement la population océanienne qui affiche aussi le plus de défiance envers la vaccination. Dans une conférence de presse retransmise en direct sur les radios et chaînes de télévision, Vaim’ua Muliava, membre du gouvernement d’origine wallisienne, a supplié sa communauté de se faire vacciner au plus vite : « L’heure est grave (…) On vous en supplie. Si vous ne croyez pas la parole politique, croyez en la parole du médecin qui vous soigne tous les jours », a lancé Vaim’ua Muliava.

Lors de cette même conférence de presse, Gilbert Tyuienon a demandé aux Calédoniens de devenir « des combattants anti-virus » dans cette « guerre sanitaire inédite » : « Le couvre-feu, nous ne l’avons pas connu depuis les Événements (1984-1988), autant de morts, en si peu de jours, on a jamais connu, des Calédoniens bloqués à l’extérieur, à part pendant la Seconde Guerre mondiale, non plus », a souligné le porte-parole du gouvernement. Les vols à destination de la Nouvelle-Calédonie sont suspendus depuis le 20 mars 2020 sauf pour motif impérieux. Par ailleurs 70 membres de la réserve sanitaire sont arrivés ce mardi de métropole pour venir en aide aux équipes médicales.