Les Français n’en ont pas terminé avec le pass sanitaire. L’entourage du Premier ministre a annoncé qu’un projet de loi pour proroger la mise en place du pass était « en cours d’élaboration » et serait « présenté le 13 octobre en Conseil des ministres ». L’application du pass devait initialement prendre fin le 15 novembre prochain.

Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture recevant plus de 50 personnes. Depuis le 9 août 2021, il est également obligatoire dans les cafés, bars, restaurants, certains centres commerciaux, maisons de retraite et transports de longue distance.

Face à une amélioration de la situation de l’épidémie de Covid-19 en France, le président Emmanuel Macron s’est dit prêt jeudi à « lever certaines contraintes » dans les « territoires où le virus circule moins vite », sans donner d’échéancier.