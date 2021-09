La légère baisse des contaminations au coronavirus et des hospitalisations s’est poursuivie ce dimanche en France. Au total, 8.887 patients sont à l’hôpital, contre 8.912 samedi, avec 113 nouvelles admissions, selon les données de Santé publique France.

En services de soins critiques, le nombre de malades du Covid-19 est de 1.832, contre 1.837 samedi, avec 33 nouvelles admissions.

28 décès au cours des dernières 24 heures

Le taux de positivité s’élève à 1,5 %, au plus bas depuis la mi-juillet, et 5.814 nouveaux cas ont été confirmés au cours des dernières 24 heures.

Le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie s’élève à 116.030, dont 89.263 à l’hôpital, avec 28 décès au cours des dernières 24 heures.

Vers une adaptation locale du pass sanitaire ?

Fort de cette amélioration, et alors que le cap symbolique des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 a été atteint, le gouvernement devrait se pencher sur une possible adaptation​ des restrictions liées au Covid-19.

« Il y a une réflexion sur la manière dont on peut adapter les règles, soit le pass sanitaire, peut-être d’autres, à la situation locale et à l’évolution de la situation locale », a déclaré dimanche le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, faisant valoir qu'« on voit la situation s’améliorer ».

Ce dimanche, « 50.060.141 personnes ont reçu au moins une injection (soit 74,2 % de la population totale) et 47.567.363 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 70,6 % de la population totale) », selon la direction générale de la Santé.