Le président russe en quarantaine. « En raison de cas identifiés de coronavirus dans son entourage, Vladimir Poutine doit respecter un régime d’auto-isolement pendant une certaine période de temps », a annoncé le Kremlin dans un communiqué, sans préciser l’identité de ces personnes ni si elles étaient vaccinées. Dmitri Peskov, le porte-parole du chef d’Etat a assuré que Vladimir Poutine, qui est vacciné, était en « parfaite santé ». La présidence ajoute qu’il s’est soumis à un test de dépistage mais n’en a pas révélé le résultat.

« L’isolement n’affectera pas directement le travail du président, mais désormais, il n’y aura pas d’événements à temps plein pendant un certain temps », a indiqué Dmitri Peskov. Le Kremlin a ajouté que le chef de l’Etat russe n’allait du fait de son auto-isolation pas participer vendredi en personne à un sommet régional de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), organisation regroupant d’ex-républiques soviétiques, prévu cette semaine au Tadjikistan.

Cas contact malgré un dispositif drastique

Agé de 68 ans, Vladimir Poutine s’était fait vacciner en mars loin des caméras contre le coronavirus à l’aide de l’injection phare développée par Moscou, le Spoutnik V. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les autorités russes ont déployé un dispositif drastique visant à éviter à Vladimir Poutine tout contact avec le virus. Les médias russes ont ainsi raconté que les personnes autorisées à l’approcher devaient jusqu’il y a peu passer 14 jours en quarantaine dans des hôtels. Un sas de désinfection aspergeant de produits les visiteurs autorisés à le voir avait aussi été installé.

Vladimir Poutine n’a repris que récemment ses voyages en Russie et ses rencontres en public, travaillant l’essentiel du temps par vidéo-conférence, des réunions retransmises quotidiennement à la télévision. Lundi, il a rencontré ainsi les athlètes paralympiques de retour de Tokyo. De nombreux hauts responsables russes ont été infectés et malades, dont le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine et plusieurs ministres.

La Russie est l’un des Etats au monde où l’épidémie a fait le plus de morts, et la vaccination, sur fond de méfiance à l’égard du gouvernement, est à la traîne. Le pays a été particulièrement endeuillé par le variant Delta qui fait des ravages depuis le mois de juin. Selon l’agence des statistiques Rosstat, quelque 350.000 Russes étaient mort du Covid-19 à la fin juillet 2021. Selon un décompte du site Gogov, seule 27,3 % de la population russe était totalement vaccinée.